Алюминиевое остекление балконов является актуальным для каждого владельца жилья, который хочет превратить свою пристройку в небольшую уютную комнату, улучшив её внешний вид. Подобное решение позволяет несколько расширить полезную площадь квартиры. Новоиспечённую комнату допускается оформить как комфортную область для отдыха от повседневных рутинных дел, хорошо укреплённое место для хранения огромного количества вещей, зону для работы или занятий спортом. При этом на московских просторах всё более популярным становится такой вариант монтажа оконных конструкций на балконе или лоджии, за который придётся платить по минимуму. Благодаря нему каждый владелец квартиры сможет сэкономить на замене окон немало денег.

При холодном остеклении балконов обычно используют раздвижную раму, сделанную из алюминия. В неё помещается не более одного стекла. В народе оно и известно как алюминиевое остекление. Его монтаж идеально подойдёт в том случае, если хозяева жилплощади не желают присоединять пространство балкона к жилому помещению или кухне. Поскольку используется для такой работы надёжный алюминиевый профиль, впоследствии любые вещи на балконе можно будет хранить на протяжении всего года, он будет хорошо защищён от любых осадков и прочих негативных проявлений погоды.